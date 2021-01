Leden van harde kern bij Antwerp belagen Lamkel Zé na rare fratsen

Zonder geweld, maar wel met een duidelijke verbale boodschap: hij is voor hen niet meer welkom bij de Great Old. Ze waarschuwden de Kameroener dat ze hem “nooit meer in een Antwerp-shirt” wilden zien, aangezien hij dat “niet meer waard” is.

Vorige week dook Zé met een shirt van Anderlecht op aan de Bosuil. De Antwerp-speler is ontevreden dat de club hem niet zomaar wil laten vertrekken naar een Griekse club.

Dat de harde kern niet blij was met die fratsen was de Antwerpse politie in een eerder stadium al niet ontgaan. „We kunnen daar weinig over zeggen. Maar feit is wel dat we bedreigingen aan zijn adres hebben opgepikt na de gebeurtenissen van de afgelopen dagen”, zei woordvoerder Willem Migom van de Antwerpse politie, die een oogje in het zeil ging houden. „We volgen de situatie nauwgezet.”

De politie ging ook al langs bij Zé om hem duidelijk te maken dat er bedreigingen waren geuit. De voetballer bood daarop zijn excuses aan.

„Ik wil mijn excuses aanbieden aan de club en de fans, want die zijn fantastisch en hebben mij altijd gesteund. Ik heb zo gereageerd omdat ik veel aan mijn hoofd heb, zoals een transfer. Het is niet makkelijk voor mij. Toch blijf ik beschikbaar voor de club. Als de nieuwe trainer mij nodig heeft, zal ik er staan. Ik hoop dat we elkaar snel terug zullen zien op het veld.”

Bekijk hieronder een foto van het voorval: