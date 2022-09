VIDEO Wie? Sjoerd Bax verrast Alejandro Valverde in Coppa Agostoni

De 26-jarige Bax, die rijdt voor Alpecin-Deceuninck, won de sprint van een kopgroep van negen renners voor de Spanjaard Alejandro Valverde en de Italiaan Andrea Piccolo.

Bekijk hieronder de beelden van de zege:

Voor Bax, die in Uppel, bij Almkerk, woont, was het amper te bevatten. „Met deze namen in de kopgroep verbaas ik mezelf ook”, vertelde de renner, die vorig jaar nog voor de continentale ploeg Metec - Solarwatt reed. Hij was samen met Valverde, de Italiaan Vincenzo Nibali en de Colombiaan Rigoberto Urán aangesloten bij een vijftal dat voorop reed. Tussen vrijwel louter renners van naam durfde Bax te gokken op zijn sprint. „Ik weet dat ik snel ben, maar ik had ook nog mijn ploeggenoot Stefano Oldani kort achter me. Ik kon mijn benen sparen voor de sprint.”

Die werd aangegaan door oud-wereldkampioen Valverde. Maar de 42-jarige Spanjaard, bezig aan zijn laatste weken als wielerprof, kwam net tekort. Bax verraste vorig jaar al met zijn tweede plaats op het Nederlands kampioenschap achter Timo Roosen.