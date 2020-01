Zivkovic definitief naar Premier League

Eerder meldde De Telegraaf al dat een transfer op komst was en dat de twee clubs in kwestie een mondeling akkoord hadden bereikt. Nu zijn de laatste plooien in het contract platgestreken, waardoor Zivkovic een volgende stap in zijn carrière kan zetten. Sheffield heeft aan het einde van de huurperiode een optie tot koop bedongen.

De overstap naar de Premier League liet wel even op zich wachten. Door Chinese belastingenregels duurde de onderhandelingen tussen de clubs en Players United - de zaakwaarnemer van de aanvaller - wat langer dan verwacht. „We hebben er hard aan gewerkt om hem binnen te halen en dat was nodig ook”, zo liet Chris Wilder, de coach van Sheffield, weten.

Sheffield United is de grote verrassing van de Premier League van dit seizoen. De promovendus staat achtste. Doelpunten maken is echter nog een klein probleem voor The Blades. In 24 competitiewedstrijden scoorde de ploeg slechts 25 keer. „We hebben Richairo lang in de gaten gehouden en weten wat hij kan”, gaat Wilder verder. „Voor andere teams zal hij onvoorspelbaar zijn.”

Wilder kent de kwaliteiten van Zivkovic, zo zegt hij. „Snelheid is van groot belang in de Premier League en dat is wat hij met zich meebrengt in de voorhoede.” Zivkovic is nog altijd pas 23 jaar en volgens de oefenmeester is het dan ook een investering voor de toekomst. „Hopelijk verloopt alles zoals gewenst en kunnen we hem deze zomer definitief overnemen.”