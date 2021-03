Daniel Ricciardo droomt van wereldtitel: ’Dat wat ik echt wil, heb ik nog niet bereikt’

„Want dat wat ik echt wil, heb ik nog niet bereikt en dat is een wereldtitel”, vertelt de 31-jarige Ricciardo aan The Guardian. „Vaak zie je mij lachen en genieten, maar zodra er iets om voor te strijden is, verandert dat. Met alles. Afgelopen kerst speelde ik Monopoly en Uno en ik raakte behoorlijk geagiteerd. Zodra er sprake is van competitie en er iets op het spel staat, dan verander ik.”

„Zo steek ik in elkaar. Zowel met spelletjes als met racen”, vervolgt Ricciardo. „De wereldtitel als doel hebben is voor mij een enorme motivatie. Zodra ik m’n helm dichtklap om te racen, kom ik tot leven. Dan geef ik alles en is de tijd van spelletjes spelen voorbij.”

Ricciardo weet dat het realiseren van zijn droom ongelooflijk lastig zal zijn, zolang hij niet voor het superieure Mercedes rijdt. „Het is verleidelijk om gefrustreerd te raken door de dominantie van Mercedes. Maar ik neem er eerder mijn hoed voor af. Ze verrichten geweldig werk en het is aan ons om een manier te vinden om op hun niveau te komen. Momenteel heb ik niet de beste auto op de grid, maar wat als ik daarmee een race win? Hoeveel waardering en respect zou ik daar wel niet mee afdwingen? Er liggen altijd mooie verhalen over underdogs op de loer. Hopelijk kan ik er straks ook eentje schrijven.”