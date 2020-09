Amateurclubs denken na over competitiestop van drie weken

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge maakten maandagavond bekend dat ook amateurs en jeugdige sporters hun wedstrijden minimaal drie weken achter gesloten deuren moeten afwerken, zonder publiek langs de kant. Bovendien blijven de kantines van de sportverenigingen dicht en die zorgen juist voor de inkomsten.

„Er gaan geluiden op om de competitie voor drie of vier weken stil te leggen”, zegt voorzitter Mart Vergouwen van tweededivisionist VV Katwijk. „Dat zou dan om alle competities gaan. Dan heb je ook minder kosten.” De voorzitter wijst erop dat de maatregelen er wel inhakken. „Gelukkig is het dan maar voor drie weken, dat is een lichtpuntje.”

Voorzitter Ad Westerhof van de Amsterdamse club AFC laat weten in overleg te zijn met de bestuursleden bij de club. Zij willen ook praten met de KNVB of er überhaupt gevoetbald moet gaan worden.

„Zuur voor alle vrijwilligers en voetballers, maar gelukkig kunnen we blijven voetballen”, reageerde Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal en vrouwenvoetbal bij de KNVB via Twitter op de aankondiging van de premier. „Hopelijk kunnen alle deuren over 3 weken voor iedereen weer open.”

Een woordvoerder van de voetbalbond KNVB laat weten dat eerst goed moet worden gekeken wat bepaalde maatregelen precies inhouden. „Voor het jeugdvoetbal is het leed misschien te overzien als er niet gevoetbald wordt, omdat het ook vakantie is. Maar door de competitie drie weken uit te stellen kun je ook aardig in de knoop komen” zegt hij.

Voorzitter Ton van Marrewijk van Westlandia is geen voorstander van het stilleggen van de competitie. „Voor het eerste team kan ik het me nog voorstellen, maar voor de jeugd zou ik pleiten om zoveel mogelijk door te spelen.”

Voor het gemis van inkomsten door het sluiten van de kantines moet de club wel creatief worden, zegt hij. „De kantine-inkomsten zijn een derde van onze inkomsten. Als die op langere termijn wegvallen, dan ga je naar de min. Gelukkig zijn we een gezonde vereniging.”

NOC*NSF

Sportkoepel NOC*NSF vindt het goed dat de sporten door blijven gaan, maar wijst op de moeilijke tijden die voor de verenigingen aanbreken. Met het wegvallen van inkomsten uit publiek en kantines zullen sportverenigingen veelal niet in staat zijn zonder verlies te werken, zegt NOC*NSF. Daarom wil de sportkoepel snel overleg welke steun extra nodig is.

„Goed voor Nederland dat de sport openblijft, zowel binnen als buiten. Het kabinet heeft begrijpelijke maatregelen genomen die onze vrijheid nu inperken om ervoor te zorgen dat we deze later dit jaar niet nog verder kwijtraken”, zegt algemeen directeur Gerard Dielessen.

Het is volgens de sportkoepel van groot belang de gezondheid van de sportsector goed in de gaten te houden. „Voor verenigingen breken moeilijke tijden aan”, zegt Dielessen. „Een aantal inkomsten van een sportvereniging vallen nu geheel weg vanwege het verbod op publiek, het ontbreken van evenementen en het sluiten van de kantines. Deze situatie kan zonder afdoende compensatie zo niet lang duren. We treden daarom direct in overleg met de overheid om na te gaan in welke mate het derde steunpakket afdoende is en welke steun mogelijk extra nodig is.”