MMA’er lacht McGregor uit: ’Ik sla die dwerg tot moes’

Masvidal (34) had Diaz zó hard vernederd, dat de wedstrijddokter besloot dat hij niet meer verder mocht vechten. De Amerikaan werd door de zege benoemd tot ’baddest mother f*****’ in de MMA. En dat ging gepaard met de nodige show. Niemand minder dan Dwayne ’The Rock’ Johnson overhandigde hem de kampioensgordel.

Jorge Masvidal (rood) kende weinig moeite met Nate Diaz (zwart broekje). Ⓒ Hollandse Hoogte

En dat mocht na afloop wel gevierd worden, vond Masvidal zelf. Tijdens de persconfentie nam hij uitgebreid de tijd om een pizza te eten en een Mezcal, een Mexicaanse borrel, te nuttigen. Of hij in wilde gaan op de uitspraken van The Notorious, zoals de bijnaam van McGrgeor luidt, die over Diaz en Masvidal had gezegd dat het ’motherf*ckers zijn’ en dat de Ier nog altijd de beste is in de sport.

,,Ik weet het niet man, die kerel bazelt maar wat. Als hij vecht en wint en vervolgens tegen mij wil vechten, dan sla ik die kleine man gewoon tot moes. Hij is een f****** dwerg”, zegt de Amerikaan. Hij vervolgt: ,,Dana White, de baas in deze competitie, zei dat ik veel te veel man ben voor hem. Ik snap waarom mensen hem willen zien lijden, met wat hij naast de kooi allemaal uithaalt. Maar dit wil hij niet. Hij praat maar wat, zodat zijn naam in de media komt. Hij is niet achterlijk. Hij slaat oude mannen in het gezicht omdat hij zich daar kan tegen verweren. Hij wil echt niet tegen mij vechten.”

Bekijk hier een deel van de personferentie van Masvidal:

Eind vorige maand kondigde McGregor zijn terugkeer naar de vechtsport aan. Hij vecht op 18 januari 2020 in Las Vegas tegen een nog onbekende tegenstander, zo werd bekendgemaakt tijdens een persconferentie in Moskou. Later volgend jaar zouden dan gevechten moeten volgen tegen Diaz en zijn grote rivaal Khabib Nurmagomedov.

Bekijk ook: McGregor heeft grootse plannen voor 2020

Conor McGregor Ⓒ Hollandse Hoogte