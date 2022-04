Premium Het beste van De Telegraaf

’De KNVB paste daarna onmiddelijk de reglementen aan’ Heinz Stuy met Ajax in 1970 uitgeschakeld, maar toch bekerwinnaar

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Heinz Stuy met Johan Cruijff. Ⓒ GETTY IMAGES

PSV en Ajax strijden zondag in De Kuip om de KNVB-beker. In de aanloop naar de bekerfinale kijken we terug op eerdere bekertriomfen van beide clubs. Vandaag: Heinz Stuy (77) over de bijzondere bekerwinst van Ajax in 1970.