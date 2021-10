Danny Noppert verslaat na Michael van Gerwen ook Vincent van der Voort

Noppert is in vorm, want hij versloeg in de eerste ronde vijfvoudig winnaar en drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen. „Ik startte als vanouds nerveus en was wat trillerig, maar naarmate de partij vorderde, ging het steeds beter. En die hoge finishes die ik maakte gaven veel vertrouwen”, zei Noppert na de partij bij RTL.

De spelers dienen de legs bij de World Grand Prix te beginnen met een dubbel en, zoals gewoonlijk, ook te eindigen met een dubbel. De finale is zaterdag. De winnaar gaat naar huis met een bedrag van bijna 130.000 euro.