Bizarre beelden: karter compleet door het lint

Corberi was al uitgevallen in de wedstrijd in de KZ-klasse, maar bleef naast de baan wachten om een onderdeel richting Ippolito te gooien. Een levensgevaarlijke actie. Vervolgens is te zien hoe hij aanwijzingen van de marshalls compleet negeert op het circuit van Lonato, overigens eigendom van de familie Corberi.

Daar bleef het niet bij. Na afloop gaat Corberi zijn Italiaanse collega te lijf. Hoewel Corberi vervolgens in bedwang wordt gehouden, krijgt Ippolito van anderen eveneens rake klappen. Het zorgt voor krankzinnige beelden na de door Jeremy Iglesias gewonnen wedstrijd. De Nederlanders Marijn Kremers en Bas Lammers eindigden als tweede en derde.