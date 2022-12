Puntenverlies Manchester City ondanks recordgoal Haaland

Erling Haaland gebaart naar de supporters na zijn openingstreffer tegen Everton. Ⓒ AFP

Erling Haaland heeft zich in de geschiedenisboeken van de Premier League geschoten. Het Noorse fenomeen nam de openingsgoal voor Manchester City tegen Everton voor zijn rekening. Het was al zijn 21e doelpunt van het seizoen. Een record. Niemand in de Premier League scoorde ooit meer voor januari. En dat terwijl er ruim een maand lang niet is gevoetbald in Engeland vanwege het WK.