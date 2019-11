Sport Kort: Ariëns boekt zege in marathon

Schaatsen: Ariëns wint marathon

Crispijn Ariëns heeft de derde wedstrijd in de strijd om de KPN Marathon Cup gewonnen. De schaatser versloeg in Deventer na 125 ronden zijn medevluchter Mats Stoltenborg. Bart Hoolwerf won de sprint om de derde plaats. Hij was vorige week nog de snelste bij de tweede wedstrijd, in Den Haag.

Bij de vrouwen zegevierde Manon Kamminga. In de sprint van een kopgroep van vijftien rijdsters was zij de rapste. Francesca Lollobrigida uit Italië, leidster in het klassement, finishte als tweede. Lisa van der Geest werd derde.

Suzanne Schulting Ⓒ BSR Agency

Shorttrack: zilver Schulting in wereldbeker

Suzanne Schulting is bij wereldbekerwedstrijden shorttrack als tweede geëindigd op de 1500 meter. De Nederlandse moest in de finale in Salt Lake City alleen de Canadese Kim Boutin voor zich dulden. Yutong Han uit China werd derde.

Ook Yara van Kerkhof pakte een medaille bij de start van het wereldbekerseizoen. Op de 500 meter finishte ze als tweede, achter de Italiaanse Martina Valcepina. Het brons was voor Petra Jaszapati uit Hongarije. Lara van Ruijven strandde in de kwartfinales.