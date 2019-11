Sport Kort: Oranje onderuit tegen Dominicaanse honkballers

Oranje onderuit tegen Dominicaanse honkballers

De Nederlandse honkballers hebben ook de tweede wedstrijd in de Premier 12 verloren. De ploeg van bondscoach Hensley Meulens ging na de 9-0-nederlaag tegen 'Team USA' met 14-4 onderuit tegen de Dominicaanse Republiek.

Aan de Premier 12 mogen de beste twaalf landen van de wereld meedoen. Het Nederlandse koninkrijksteam neemt op de mondiale ranglijst de achtste plek in. De honkballers spelen nog tegen gastland Mexico, maar een plaats bij de eerste twee in de groep, om verder te spelen in de zogeheten superronde, is na twee nederlagen vrijwel onmogelijk.

Schreuder in bekertoernooi naar Bayern München

Alfred Schreuder speelt in de achtste finales van het Duitse bekertoernooi met Hoffenheim tegen titelverdediger Bayern München. Dat is zondag door loting bepaald. Hoffenheim won een maand geleden in de Bundesliga met 2-1 bij Bayern. Dat was het begin van een sterkte reeks. Sindsdien won Hoffenheim alle wedstrijden, drie in de competitie en eentje in de beker.

Trainer Peter Bosz werd met Bayer Leverkusen gekoppeld aan VfB Stuttgart. Werder Bremen neemt het op tegen Borussia Dortmund. De wedstrijden in de achtste finales zijn op 4 en 5 februari.

Atleet Butter slaagt niet in olympische missie

Atleet Michel Butter is bij de marathon van New York niet geslaagd in zijn missie om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen van Tokio 2020. Hiervoor moest de 33-jarige Noord-Hollander een tijd van 2.11.30 of sneller lopen of in de top tien eindigen. Butter moest na ruim twintig kilometer de kopgroep laten gaan en finishte met 2.25.06 ruim boven de limiet en ver buiten de top tien.

De zege in New York ging voor de tweede keer naar Geoffrey Kamworor. De Keniaan won de 42,195 kilometer door de Amerikaanse stad in 2.08.13. Hij bleef zijn landgenoot Albert Korir 23 seconden voor. Kamworor won de marathon in New York twee jaar geleden ook. De Ethiopiër Girma Bekele Gebre kwam als derde over de streep.

Ook bij de vrouwen ging de zege naar Kenia. Joyciline Jepkosgei, die eerder dit jaar al de beste was op de halve marathon in New York, won ook de hele marathon. De Keniaanse finishte in 2.22.38 en bleef haar landgenote Mary Keitany bijna een minuut voor. De Ethiopische Ruti Aga werd derde.

Zwemmen: Kamminga grijpt in Kazan naast zege

Arno Kamminga heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Kazan naast de winst gegrepen op de 200 meter schoolslag. De 24-jarige Zuid-Hollander, die de afgelopen weken dit nummer won bij de wereldbekers in Boedapest en Berlijn, eindigde in de Russische stad als tweede achter wereldrecordhouder Anton Tsjoepkov. De Rus was een klasse apart in 2.07,71, Kamminga klokte 2.09,26.

Begin vorige maand dook Kamminga in de Hongaarse hoofdstad als eerste Nederlander onder de 2.08 (2.07,96). Kamminga won in Boedapest alle drie de schoolslagafstanden, in Berlijn zegevierde hij op de 100 en 200 meter. In Kazan werd hij derde op de 50 school en tweede op de 100 school (in een nieuwe recordtijd van 58,98). Ook op die afstand moest hij Tsjoepkov voor zich dulden.

Kira Toussaint, specialiste op de rugslag, deed op de laatste dag in Kazan mee aan de 100 meter vrije slag. Toussaint eindigde als vijfde in 54,78, de winst ging naar de Australische Cate Campbell (52,76).

Novak Djokovic Ⓒ AFP

Tennis: Djokovic wint in Parijs

Novak Djokovic heeft voor de vijfde keer het masterstoernooi van Parijs op zijn naam geschreven. De Serviër, die de eerste plaats op de wereldranglijst maandag moet afstaan aan Rafael Nadal, was in de finale te sterk voor de Canadees Denis Shapovalov: 6-3, 6-4.

Een vroege break leverde Djokovic binnen een half uur de winst van de eerste set op. Ook in de tweede set was één break genoeg voor de 32-jarige Serviër, die zijn vijfde toernooizege van dit jaar binnenhaalde. Hij won ook de Australian Open, Wimbledon, het masterstoernooi van Madrid en in Tokio.

Djokovic schreef het indoortoernooi in Parijs in 2009, 2013, 2014 en 2015 ook al op zijn naam. Vorig jaar moest hij in de eindstrijd buigen voor de Rus Karen Khachanov.

Shapovalov (20) kreeg een vrije doortocht naar zijn eerste mastersfinale omdat Nadal zich zaterdag vlak voor de start van hun partij geblesseerd terugtrok.

Veldrijden: Nieuw succes voor Alvarado

Veldrijdster Ceylin del Carmen Alvarado heeft haar tweede zege geboekt in de Superprestige. In Ruddervoorde reed de 21-jarige Rotterdamse van Corendon-Circus van start tot finish aan de leiding. Ze heroverde ook de koppositie in de wedstrijdenreeks.

Alvarado nam de leiding in het klassement over van haar landgenote Yara Kastelijn, die als vijfde eindigde. Sanne Cant, de Belgische wereldkampioene, bereikte op het modderige parcours als tweede de finish, de Amerikaanse Katie Compton werd derde.

Voor Alvarado was het al de vierde overwinning van dit seizoen. „Ik had een goede start en voelde me best goed. Ik hoorde dat er achter me gevallen was en ben gewoon vol doorgegaan”, vertelde de winnares, die eerder in de Superprestigecross van Gieten een vergelijkbaar machtsvertoon had getoond. „Ik ben blij dat ik weer aan de leiding ga. Dit is een mooi klassement en ik sta nu een paar punten voor. Dat geeft een lekker gevoel.”

Ook geeft het vertrouwen met het oog op het EK, volgende week in het Italiaanse Silvelle. „Het geeft vertrouwen, maar ik start er niet bij de elitevrouwen, maar bij de beloften. Dit is mijn laatste kans en die wil ik nog eens grijpen. Ik moet er gewoon vol voor gaan.”

Tennis: succes voor Babos en Mladenovic

Timea Babos en Kristina Mladenovic hebben voor het tweede jaar op rij de dubbeltitel veroverd bij de WTA Finals in Shenzhen. Het Hongaars/Franse tenniskoppel was in de finale in twee sets duidelijk te sterk voor de Taiwanese Hsieh Su-Wei en de Tsjechische Barbora Strycova: 6-1 6-3. De wedstrijd was na amper een uur klaar.

Voor Babos en Mladenovic is het de tweede grote titel van het seizoen. Begin juni wonnen ze Roland Garros, hun tweede grandslamzege na de Australian Open van 2018. Babos en Mladenovic verdienden met hun eindzege in Shenzhen een miljoen dollar (893.000 euro), een record in het dubbelspel. De Nederlandse Demi Schuurs was zaterdag met haar Duitse dubbelpartner Anna-Lena Grönefeld gestrand in de halve finales. Daarvoor verantwoordelijk waren Hsieh en Strycova.

Maverick Viñales wint de Grote Prijs van Maleisië. Ⓒ EPA

Motorsport: Viñales wint in MotoGP

Yamaha-coureur Maverick Viñales heeft de Grote Prijs van Maleisië in de MotoGP-klasse gewonnen. De Spanjaard hield op het circuit van Sepang zijn landgenoot en wereldkampioen Marc Márquez achter zich. Die kwam na een inhaalrace uit op de tweede plek. Márquez, was zaterdag in de kwalificaties op zijn Honda onderuit gegaan en had daardoor zijn slechtste startpositie (elfde) sinds de GP van Italië van 2015.

Voor Viñales was het zijn tweede zege van het seizoen. Vorige week was hij op Phillip Island in de GP van Australië nog in de laatste ronde onderuit gegaan waarna Márquez kon profiteren. Viñales droeg zijn zege op aan de Indonesiër Afridza Munandar, die zaterdag in de Idemitsu Asia Talent Cup op hetzelfde circuit overleed aan de gevolgen van een crash.

Rory McIlroy heeft weer een titel te pakken. Ⓒ AFP

Golf: McIlroy pakt eindzege na play-off

Rory McIlroy heeft zich na een spannende slotdag verzekerd van de winst op de HSBC Champions. Op de banen van het Sheshan-golfcomplex van Shanghai had de Noord-Ier een play-off nodig om Xander Schauffele te verslaan. De Amerikaan had in de vierde ronde met een rondgang van 66 slagen, 6 onder par, zijn achterstand op McIlroy (68) goed gemaakt. Beiden sloten af met 269 slagen, 19 onder par. Op de eerste extra hole pakte McIlroy met een birdie de winst.

Joost Luiten had een goede ronde van 68 slagen, zijn beste van het toernooi, en kwam daarmee uit op 284 en de gedeelde 34e plaats. Schauffele was de titelverdediger in Shanghai waar een mooie prijzenpot klaar stond. McIlroy ging als winnaar met een cheque van ruim anderhalf miljoen euro naar huis.

Wielrennen: wereldrecord op achtervolging

Filippo Ganna heeft bij de wereldbekerwedstrijd van Minsk het wereldrecord op de individuele achtervolging verbeterd. De Italiaanse wielrenner, de wereldkampioen op het onderdeel, kwam na 4 kilometer tot een tijd van 4.04,252. De oude toptijd stond sinds september op naam van de Amerikaan Ashton Lambie. Die was op 2500 meter hoogte in Bolivia naar een tijd van 4.05,423 gesneld.

Ganna, die op de weg uitkomt voor Team Ineos, realiseerde zijn tijd in de kwalificaties. Hij was daarin ruim 5 seconden sneller dan de nummer 2, de Schot John Archibald.

Motorsport: grootse triomf Márquez

De Spaanse motorcoureur Alex Márquez heeft de wereldtitel in de Moto2-klasse met nog één race op zak binnen. Bij de Grote Prijs van Maleisië op het circuit van Sepang eindigde Márquez als tweede achter de Zuid-Afrikaan Brad Binder. Dat gaf hem voldoende voorsprong om zonder zorgen uit te kijken naar de slotrace van het seizoen. Die is op het thuiscircuit in Valencia.

De Moto2-kampioen is de jongere broer van Marc Márquez, de wereldkampioen in de MotoGP. De Nederlander Bo Bendsneyder, vertrokken vanaf de 23e startpositie, kwam ten val.

Crispijn Arienstroeft Mats Stoltenborg af. Ⓒ Timsimaging

Schaatsen: Ariëns wint marathon

Crispijn Ariëns heeft de derde wedstrijd in de strijd om de KPN Marathon Cup gewonnen. De schaatser versloeg in Deventer na 125 ronden zijn medevluchter Mats Stoltenborg. Bart Hoolwerf won de sprint om de derde plaats. Hij was vorige week nog de snelste bij de tweede wedstrijd, in Den Haag.

Bij de vrouwen zegevierde Manon Kamminga. In de sprint van een kopgroep van vijftien rijdsters was zij de rapste. Francesca Lollobrigida uit Italië, leidster in het klassement, finishte als tweede. Lisa van der Geest werd derde.

Suzanne Schulting Ⓒ BSR Agency

Shorttrack: zilver Schulting in wereldbeker

Suzanne Schulting is bij wereldbekerwedstrijden shorttrack als tweede geëindigd op de 1500 meter. De Nederlandse moest in de finale in Salt Lake City alleen de Canadese Kim Boutin voor zich dulden. Yutong Han uit China werd derde.

Ook Yara van Kerkhof pakte een medaille bij de start van het wereldbekerseizoen. Op de 500 meter finishte ze als tweede, achter de Italiaanse Martina Valcepina. Het brons was voor Petra Jaszapati uit Hongarije. Lara van Ruijven strandde in de kwartfinales.