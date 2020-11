Hij vervolgt: „Ik ben overtuigd van mijn aanpak en ben dan ook blij dat het goed heeft uitgepakt tegen Italië. Het is nu gewoon lijn-De Boer. Wat goed ging onder Koeman zal ik gebruiken. Maar dat boek is nu gesloten. Het is vanaf nu Frank de Boer 1.0.”

Bizot tegen Spanje, Krul tegen Polen en Bosnië op doel

Marco Bizot is komende woensdag de doelman van Oranje in de oefeninterland tegen Spanje. Tim Krul zal normaal gesproken keepen in de Nations League-wedstrijden tegen Polen en Bosnië. Dit liet De Boer ook weten. „Als er in de wedstrijden tegen Bosnië en Polen iets met Krul gebeurt, heeft Bizot zijn vuurdoop alvast gehad.”

Van Dijk

„We hebben natuurlijk Jasper Cillessen zien uitvallen met een zware blessure en Justin Bijlow is op het laatste moment afgevallen. Dan is het even door de zure appel heen bijten. Maar we hebben genoeg kwaliteiten om goede doelmannen op doel te zetten. En Joël Drommel maakt een goede ontwikkeling door, heeft een fantastisch seizoen tot nu toe. Ik heb samen met keeperstrainer Patrick Lodewijks de afweging gemaakt om hem te selecteren.”

Op de blessure van zijn aanvoerder Virgil van Dijk wilde hij ook nog wel desgevraagd ingaan. „Ik zat het op tv live te bekijken. Ja, dan schrik je wel even en vloek je binnensmonds. Of, eigenlijk, buitensmonds. Hij is onze aanvoerder en een belangrijke pion in ons elftal, dus dat zal een gemis zijn. ’Gini’ Wijnaldum is nu onze aanvoerder.”

De Boer maakt zich zorgen over blessures en drukke schema

De bondscoach zal de komende week enigszins voorzichtig met zijn internationals omgaan. De Boer vindt de vele blessures, in combinatie met het drukke wedstrijdschema, verontrustend.

„Ik maak me wel een beetje zorgen, er komt steeds weer een blessure bij. Het seizoen gaat maar door en door, eigenlijk tot en met het EK. Het is wachten tot er weer een blessure komt, bij ons of een ander land”, zei De Boer. „Ik zag ergens in een krant dat je nu liefst drie teams met goede spelers op kunt stellen die geblesseerd zijn. Dat betekent dat er iets aan de hand is. Wij moeten proberen alles zo goed mogelijk te monitoren en goed naar de spelers te luisteren.”

Babel

De selectie van Ryan Babel kwam ook ter sprake. De Boer geniet van de aanvaller. „Babel doet er alles aan om er bij het EK bij te zijn. Dat vind ik mooi, echt genieten. Ik ben ervan overtuigd dat hij een belangrijk aandeel kan hebben. Niet alleen op het veld, maar ook erbuiten. Dat soort jongens moet je hebben. Dat idee van: ik moet en zal erbij zijn’.”

De Boer wil Van Nistelrooij snel aan staf Oranje toevoegen

De Boer wil de technische staf van het Nederlands elftal snel uitbreiden met Ruud van Nistelrooij. De bondscoach hoopt dat de voormalige spits er de volgende wedstrijdenreeks, in maart, al bij is.

„Na deze interlandperiode wil ik Van Nistelrooij opzoeken, een training van hem bekijken en dan een babbeltje met hem maken”, zei De Boer dinsdag in Zeist, waar hij vooruit keek op de oefenwedstrijd van woensdag tegen Spanje.

Ronald Koeman, de voorganger van De Boer, zou Van Nistelrooij toevoegen aan zijn technische staf voor het EK. Dat toernooi werd vanwege het coronavirus echter met een jaar uitgesteld.

Van Nistelrooij bedankte eind augustus om tijdelijk als assistent van Dwight Lodeweges bij Oranje aan te schuiven. De oud-international was met het hoogste jeugdteam van PSV in voorbereiding op het nieuwe seizoen en vond die taken niet goed te combineren.