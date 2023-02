Premium Het beste van De Telegraaf

’Eerlijke’ Dylan Groenewegen past voor WK: ’Wordt veel te zwaar voor mij’

Door Hans Ruggenberg

Dyaln Groenewegen boekte zijn eerste zege van 2023 in de Saudi Tour. Ⓒ ANP/HH

DUBAI HARBOUR - Het litteken van Polen zal altijd blijven, maar de manier waarop Dylan Groenewegen zich uit een diep dal weer naar de wereldtop vocht, verdient alleen maar waardering. Afgezien van Fabio Jakobsen en Jasper Philipsen, is bijna heel de sprinterstop present in de UAE Tour. De laatste meters van de vierde etappe gutste het zweet in de verzengde woestijnhitte van zijn lijf. Hij zat een moment ingesloten, waardoor Groenewegen zijn ultieme punch te laat kon plaatsen en moest toezien hoe Juan Sebastián Molano de ritwinst pakte.