UCI schorst Spaans team om doping

De UCI ging tot de strafmaatregel over nadat voor de tweede keer in een periode van twaalf maanden een renner van de Spaanse formatie is betrapt op doping.

De Portugees Domingos Gonçalves (30), vorig jaar nationaal kampioen op de weg en in het tijdrijden, was de tweede boosdoener. Hij is voorlopig geschorst op basis van onregelmatigheden in zijn bloedpaspoort in 2016 en 2018. Eerder werd de Spanjaard Jaime Rosón Garcia aan de kant gezet omdat de waarden in zijn bloedpaspoort in 2017 op het gebruik van verboden middelen wezen.

Bij twee positieve dopingzaken in twaalf maanden voorziet het UCI-antidopingreglement dat een ploeg voorlopig wordt geschorst voor een periode van 15 tot 45 dagen. De disciplinaire commissie van de UCI zal de zaak nu verder onderzoeken.