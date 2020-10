Urby Emanuelson krijgt bij FC Utrecht kans als trainer

De 17-voudig international van Oranje wordt individuele trainer en begeleider van toptalenten binnen FC Utrecht. Emanuelson bekijkt in overleg met de clubleiding per seizoen of hij ook doorgaat met voetballen. „Naast het feit dat de trainer weet over welke kwaliteiten Urby op het veld beschikt, heeft hij zich de afgelopen periode ook steeds meer ontwikkeld als een mentor binnen de spelersgroep”, zegt technisch directeur Jordy Zuidam. „Zijn adviezen en begeleiding als gelouterde prof zijn erg bruikbaar voor zowel de spelers van het eerste elftal als voor de toptalenten van de toekomst.”

Afgelopen zomer werd het aflopende contract van Emanuelson bij FC Utrecht niet verlengd. Hij bleef wel op amateurbasis verbonden aan de selectie van trainer John van den Brom. De middenvelder kwam dit seizoen in de Eredivisie één keer in actie. De oud-speler van onder meer Ajax, AC Milan, Fulham en AS Roma heeft nu weer een profcontract tot de zomer van 2023 gekregen.