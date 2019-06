Van der Mark onder het mes na horrorcrash

In afwachting van de operatie is Michael van der Mark ’gewoon’ present op het cicruit van Misano. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

MISANO - Hij werd met een snelheid van over de 100 kilometer per uur bij het uitkomen van de laatste bocht van zijn Yamaha-machine geslingerd, vloog hoog door de lucht en landde tollend met een harde smak op de grond. Meteen stak motorcoureur Michael van der Mark zijn hand in de lucht dat het met hem goed mis was gegaan. Hij bleek op het circuit van Misano zijn rechterpols en twee ribben te hebben gebroken, terwijl bij onderzoek in het ziekenhuis van Rimini ook nog een lichte hersenschudding werd geconstateerd. Maar wat was de nuchtere conclusie van de 25-jarige Rotterdammer? „Ik ben blij dat ik er zo weinig aan heb overgehouden…..”