Bizarre dag voor Richie Porte in Tour de France

„Terwijl het een teleurstellende dag op de fiets was, kwam er een klein hoopje vreugde ter wereld”, aldus de Australiër, die ’s morgens opstapte terwijl hij wist dat zijn vrouw Gemma aan de bevalling was begonnen.

Het stel werd verblijd met een dochtertje, die ze Eloise noemden. Het stel had al een zoontje met de naam Luca. „Het doet enorm veel pijn om de geboorte van een kind te missen, maar ik wil Trek-Segafredo bedanken voor de steun. Het wordt mentaal nog een lange en zware wedstrijd, maar het mooiste cadeau wacht straks op mij als ik aankom in Parijs.”

Het negatieve gevoel dat het tijdsverlies met zich mee bracht was vrijdagavond dan ook als sneeuw voor de zon verdwenen. „Dit plaatst alles in perspectief”, aldus de wielrenner, die in 2016 als vijfde eindigde in het algemeen klassement van de Tour de France. Momenteel staat hij 20e, op één minuut en 34 seconden van geletruidrager Adam Yates.

