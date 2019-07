Van Dijk: ’Het is tijd voor verandering bij de Gouden Bal’

De aanvoerder van het Nederlands elftal sloot onlangs weer aan bij de selectie van Liverpool en maakte vrijdag als invaller zijn eerste speelminuten in de voorbereiding tijdens de verloren oefenwedstrijd (2-3) in Indiana tegen Borussia Dortmund.

Zwaar

„Als ploeg willen we in iedere competitie meedoen om de prijzen”, zegt Van Dijk op de website van The Reds. „Dat wordt heel zwaar, want we spelen in zoveel competities. Maar we hebben de kwaliteiten daarvoor en gaan het proberen.”

Liverpool greep afgelopen seizoen in de Premier League weliswaar net naast de titel, maar in de Champions League pakte de ploeg van manager Jürgen Klopp wel de eindzege. Verdediger Van Dijk, die vrijwel het hele jaar tot de uitblinkers behoorde en met Oranje ook de finale van de Nations League haalde, wordt zelfs gezien als kandidaat voor de Gouden Bal, de prijs voor de beste speler ter wereld.

Spits of nummer 10

„Het is een eer dat mensen dat zeggen, maar ik heb er verder geen invloed op. Ik kan niet ontkennen dat ik een heel goed seizoen heb gehad. Normaal gesproken wint een spits of nummer 10 zulke prijzen, want zij trekken meer aandacht. Maar misschien is de tijd nu wel gekomen om daar verandering in te brengen.” Fabio Cannavaro was in 2006 de laatste verdediger die de Gouden Bal ontving.