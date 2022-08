Ekkelenkamp voor vier jaar naar Royal Antwerp FC

Ekkelenkamp had ook de optie om naar de Belgische topclub Club Brugge te gaan, maar zover kwam het niet. De jeugdinternational, die in Antwerpen ploeggenoot wordt van Vincent Janssen, is afkomstig uit de opleiding van Ajax. Vorig jaar verhuisde hij van Amsterdam naar Hertha BSC.

Hertha BSC wenst Ekkelenkamp bij monde van sportdirecteur Fred Bobic succes. „Met deze transfer hebben we voor alle partijen een goede oplossing gevonden. We willen Jurgen bedanken voor zijn inzet het afgelopen seizoen en wensen hem het allerbeste voor zijn sportieve en persoonlijke toekomst”.