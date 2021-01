Burgemeester: WK veldrijden ter discussie vanwege corona

„We zijn in overleg met de verschillende organisatoren en met minister van Sport Ben Weyts”, zei Tommelein in het Belgische actualiteitenprogramma De Zevende Dag. „Er is ook advies gevraagd aan virologen en we bekijken of de maatregelen nog moeten worden verscherpt. Het WK staat momenteel ter discussie.”

De besmettingen zijn vastgesteld in een ziekenhuis, revalidatiecentrum en zorginstelling. Tommelein sluit niet uit dat er nog meer mensen besmet zijn. Hij is nog in afwachting van uitslagen van uitgevoerde testen.

Mathieu van der Poel en Ceylin del Carmen Alvarado werden vorig jaar wereldkampioen. Het WK veldrijden zou al zonder publiek worden verreden.