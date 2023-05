17 voetbalwedstrijden stilgelegd sinds aanscherping regels KNVB

Jeroen Manschot staakt definitief de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd tussen NAC Breda en Willem II in het Rat Verlegh Stadion. Ⓒ ANP/HH

DEN HAAG - Sinds begin april is zeventien keer een wedstrijd in het betaald voetbal tijdelijk stilgelegd of gestaakt. Uit een telling van het ANP blijkt dat dit elf keer is gebeurd in de Keuken Kampioen Divisie en zes keer in de Eredivisie. De KNVB scherpte in april, na meerdere incidenten in stadions, de richtlijnen aan.