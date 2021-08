Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik ben gewoon een mens die haar hart volgt’ Gouden Sifan Hassan: ’Ik ben niet de grootste’

Door Willem Held

Sifan Hassan met de Nederlandse vlag na het winnen van de finale 10.000 meter. Ⓒ ANP

TOKIO - Ze stortte na de finish van de 10.000 meter ter aarde van vermoeidheid, maar twee uur later is Sifan Hassan weer de fitheid en de vrolijkheid zelve. Met de haren los en de gouden medaille om haar nek vertelt ze over haar gevoel van gelukzaligheid. „Ik ga nu weer achter wereldrecords aan, maar tien wereldrecords zijn niet te vergelijken met wat ik hier heb gedaan.”