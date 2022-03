Michael van Gerwen kijkt met vertrouwen vooruit: ’Daar heb ik echt veel zin in’

Door onze Telesportredactie

Voor de tweede week op rij was Michael van Gerwen ouderwets op dreef in de Premier League. Net als in Exeter kroonde hij zich in Brighton ook tot de beste van de speelronde. In de finale versloeg Mighty Mike Michael Smith: 6-4.