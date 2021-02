Live Eredivisie: ADO onder druk na winst Emmen

Premium Voetbal

Vitesse en VVV-Venlo staan voor bijzonder tweeluik

Vitesse begint zaterdagavond aan een bijzonder tweeluik tegen VVV-Venlo, dat heel bepalend kan zijn voor de afloop van dit seizoen. Eerst spelen beide teams in de Gelredome tegen elkaar in de competitie en vervolgens staat dinsdag in datzelfde stadion de halve finale in de KNVB-beker op het programm...