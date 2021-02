Live Eredivisie: Burenruzie Heracles-Twente nog in balans

Voetbal

Vitesse maakt einde aan slechte reeks in Eredivisie

Vitesse heeft de ideale generale repetitie voor de halve finale in de KNVB-beker in winst omgezet. De competitiewedstrijd tegen VVV-Venlo, komende dinsdag ook weer de tegenstander in de halve finale van de KNVB-beker, eindigde in een 4-1 zege. Daarmee heeft Vitesse een einde gemaakt aan een slechte ...