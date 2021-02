Live Eredivsie: Emmen op voorsprong in Utrecht

Volg alle duels in de Eredivisie via de statistieken, tussenstanden, uitslagen en standen op ons scorebord.

De Drentse hekkensluiter behaalde vorig week tegen PEC Zwolle overwinning in Eredivisie in bijna een jaar, maar ook FC Utrecht is goed op dreef. Vorige week haalde de ploeg van trainer René Hake nog hard uit bij Willem II: 0-6.

Vanaf 18.45 uur spelen in Den Haag ADO en RKC Waalwijk tegen elkaar. Vitesse en VVV-Venlo bestrijden elkaar vanaf 20.00 uur op de nieuwe grasmat in Gelredome. Om 21.00 uur is de burenruzie tussen Heracles Almelo en FC Twente het klapstuk van deze zaterdag.

De meeste voetballiefhebbers zullen uitkijken naar de zondag, als de kraker tussen PSV en Ajax op het programma staat. De koploper reist met elf overwinningen op rij af richting Eindhoven. „Maar dat mag niet tot luiheid leiden”, waarschuwde trainer Erik ten Hag al. AZ ontvangt om 16.45 uur Feyenoord en dat is tevens de laatste Eredivisie-wedstrijd van dit weekeinde.

Vrijdagavond boekte PEC Zwolle, dat deze zaterdag Bert Konterman presenteerde als interim-trainer voor de rest van het seizoen, een ruime 4-1 overwinning op SC Heerenveen.

Bekijk ook: Met Guus Hiddink aan het roer was PSV vaak te sterk voor Ajax

Vrijdag

PEC Zwolle - SC Heerenveen 4-1

Zaterdag

16.30 uur: FC Utrecht - FC Emmen

18.45 uur: ADO Den Haag - RKC Waalwijk

20.00 uur: Vitesse - VVV-Venlo

21.00 uur: Heracles Almelo - FC Twente

Zondag

12.15 uur: Sparta Rotterdam - Willem II

14.30 uur: PSV - Ajax

14.30 uur: FC Groningen - Fortuna Sittard

16.45 uur: AZ - Feyenoord