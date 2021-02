Statistieken Eredivisie: Ajax houdt stand in Eindhoven, AZ verslaat Feyenoord

Steven Berghuis in duel met Jesper Karlsson Ⓒ ANP/HH

ALKMAAR - De 24e speelronde in de Eredivisie staat in het teken van Super Sunday. In Eindhoven hielden in een vechtwedstrijd PSV en Ajax elkaar in evenwicht (1-1). In die andere topper was er wel een winnaar: AZ versloeg Feyenoord met 4-2, dankzij drie goals van Myron Boadu.