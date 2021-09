’Christian Eriksen kan lichtjes gaan trainen’

Overigens is de voetbaltoekomst van Eriksen nog onduidelijk. De middenvelder is terug bij zijn club Inter, maar met een ingebouwde ICD, dat eventuele hartritmestoornissen reguleert, mag in Italië geen profvoetbal worden gespeeld.

Eriksen bevindt zich nu nog in Italië, maar vertrekt binnenkort naar zijn geboorteland voor medisch onderzoek. Volgens La Gazzetta dello Sport mag Eriksen in Denemarken vermoedelijk wel licht gaan trainen.