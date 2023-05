Sprintgrootheid Tori Bowie op 32-jarige leeftijd overleden

„We zijn een cliënt, een vriendin, dochter en zus verloren. Tori was een kampioene... een baken van licht dat altijd scheen!”, schrijft het management op sociale media.

Bowie was in haar beste jaren een geduchte concurrente van Dafne Schippers. Op de WK in Londen won Bowie de finale van de 100 meter in 10,85, Schippers spurtte toen naar het brons in 10,96. Het jaar daarvoor behaalde Schippers zilver op de 200 meter bij de Spelen in Rio (21,88), Bowie behaalde het brons in 22,15.

Op de WK van 2015 in Peking zat ze ook achter Schippers op de 100 meter. De Nederlandse won zilver in 10,81, Bowie pakte brons in 10,86. Olympisch goud was er wel voor Bowie in Rio met de estafetteploeg op de 4x100 meter.