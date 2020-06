Ministerie van VWS: Eredivisie trapt niet eerder af

Dat meldt een woordvoerder van het ministerie van VWS. Pas op 1 september kunnen voetballiefhebbers weer genieten van wedstrijden. Op een vroegere start van de Eredivisie hoeft voetbalminnend Nederland niet te rekenen. „We kijken wel naar hoe trainingen op een goede manier eerder kunnen worden gestart”, vertelt de zegsman.

Veel profclubs zitten namelijk in hun maag met trainingen, die maar lastig met de 1,5 meterregel kunnen worden gedaan. VWS broedt nog op een manier om daar een mouw aan te passen.

„Om te zorgen dat spelers in september wel goed zijn voorbereid”, aldus de woordvoerder. Jeugdspelers mogen sinds 1 juni al wél weer trainen zonder die afstand te houden.

In steeds meer landen gaat de bal weer rollen. De competitie in Duitsland is als eerste zonder publiek hervat. In navolging van de Bundesliga worden ook de competities in Engeland, Italië, Spanje en Portugal nog voor de zomer hervat. In Nederland maakte premier Rutte in april bekend dat alle vergunningsplichtige evenementen in Nederland tot 1 september verboden zijn. Daarmee zette hij dus ook een streep door alle wedstrijden in het betaald voetbal, ook als ze zonder publiek worden gespeeld. In het betaald voetbal leeft de angst dat Nederland sportief en commercieel verder achter raakt bij andere voetballanden.

Volgens de woordvoerder van VWS is het verschil tussen landen te verklaren door de regelgeving zoals we die in Nederland kennen. Wedstrijden in het betaald voetbal vallen namelijk onder die vergunningsplichtige evenementen. Als voetbalwedstrijden zonder publiek buiten die regelgeving waren gevallen, dan was het wellicht mogelijk geweest om eerder betaald voetbal te laten spelen.

De KNVB beëindigde naar aanleiding van het kabinetsbesluit de competitie. Er werd besloten geen kampioen uit te roepen en om niemand te laten promoveren of degraderen. Nu de datum van 1 september in beton gegoten blijkt, vervalt ook de mogelijkheid om een nieuw seizoen eerder te beginnen. Normaliter start de Eredivisie half augustus.