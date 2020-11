Keuken Kampioen Divisie: Roda JC kan ook Jong FC Utrecht niet aan

Bij Jong FC Utrecht zat Ab Plugboer als trainer op de bank in plaats van René Hake. Hake nam afgelopen zondag bij het eerste team de taken over van de naar Racing Genk vertrokken trainer John van den Brom.

Plugboer zag zijn ploeg vlak voor rust op 1-0 komen via Othman Boussaid. Die kwam van rechts goed naar binnen en schoot raak in de verre hoek. In de tweede helft tikte Tim Pieters de 2-0 binnen na een fout van Xander Lambrix.

Bijna twee maanden geen zege

Roda JC heeft sinds 18 september niet meer gewonnen. De ploeg van coach Jurgen Streppel speelde daarna vier keer gelijk en verloor van Almere City en Cambuur en daarnaast van rivaal Fortuna Sittard in het bekertoernooi.

De Limburgers staan met 13 punten op de dertiende plaats. Jong FC Utrecht staat met 12 punten een plaats lager.

Joey Sleegers aan de bal namens FC Eindhoven. Ⓒ BSR Agency

FC Eindhoven klom een paar plaatsen. De formatie van oud-international Ernie Brandts won van FC Dordrecht (5-1) en staat nu op de negende plaats. Dordrecht blijft laatste.

Halverwege leidde Eindhoven al met 3-0. Mawouna Amevor, Hugo Botermans en Brian De Keersmaecker maakten de doelpunten. Meteen na rust scoorde Kevin Vermeulen voor Dordrecht, maar amper tien minuten later herstelde Jort van der Sande de marge van drie. Joey Sleegers maakte er in de slotfase nog 5-1 van.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie