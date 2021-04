Gyrano Kerk: ’Blij dat Justin Bijlow er goed vanaf gekomen is’

Bijlow verdween wéér voortijdig naar de catacomben, maar in de kleedkamer bleek dat de schade dit keer niet zo groot was als de vorige keren. „Gelukkig hebben we komend weekend geen wedstrijd en kan ik even herstellen. Dit komt goed, mijn knie loopt nu niet vol met vocht”, zei de keeper.

Gyrano Kerk haalde ook opgelucht adem. „Ik ben blij dat hij er heel vanaf is gekomen. Het was een alles-of-niets poging van mij. Als ik maar voor 50 procent het duel aanga, maak ik geen kans om de bal nog te raken. Ik probeerde het met mijn rechtervoet, maar miste de bal. Daardoor kwam de botsing. Achteraf had ik moeten springen, ja. Maar je zit zo in de wedstrijd op dat moment”, zei de gevaarlijkste man van de thuisclub een beetje schuldbewust.

Volle bak

Dick Advocaat nam het Kerk niet kwalijk. Advocaat: „Hij is geen jongen die tegenstanders bewust schopt.” Ook Bijlow was niet boos. „Ik was veel eerder bij de bal en ik riep ook ’los’. Maar Kerk ging volle bak door. Het was echt heel pijnlijk, maar gelukkig is het nu niet ernstig. Ik wil hem geen rood aannaaien, maar het had wel zo’n kaart kunnen zijn.”

Kerk baalt dat zijn ploeg zoveel kansen miste. FC Utrecht had acht schoten op doel, Feyenoord slechts twee. „In de eerste helft had ik het idee dat we met 3-0 van Feyenoord konden winnen. Er waren een paar prachtige reddingen van Justin.”