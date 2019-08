Simon van Dorp, motor van de Holland Acht

Simon van Dorp: „Wij kunnen hier zondag wereldkampioen worden.” Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Een schoenmaat van 51, een lengte van 2.03 meter en een vermogen van bijna 600 watt. Simon van Dorp (22) is een man van uitersten. Vandaag begint de wereldkampioenschappen roeien voor ’zijn’ Holland Acht in het Oostenrijkse Linz. Hij wrijft even over zijn gladde kin en zegt: „Wij kunnen hier zondag wereldkampioen worden. Voor mijn gevoel zijn we heel dichtbij.”