FIFA wil dat voetbalsters 14 weken zwangerschapsverlof krijgen

Geen enkele voetbalster mag in haar sportbeoefening ooit nog nadeel ondervinden nadat ze zwanger is geworden. Dat is het streven van de wereldvoetbalbond FIFA, die een reeks van maatregelen nog voor het einde van dit jaar wil invoeren om speelsters tijdens en na hun zwangerschap beter te beschermen.