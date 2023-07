Max Verstappen en engineer stelen de show: ‘Leuk om ze beetje nerveus te maken’

Het tweetal had vrijdag tijdens de kwalificatie al even een flinke discussie en ook tijdens de door Verstappen gewonnen race op zondag waren er de nodige gesprekjes. De een serieuzer dan de ander.

,,Een beetje 50/50”, aldus Verstappen zelf of de conversaties nu altijd serieus of juist grappend bedoeld zijn. Een duidelijke grap van de Nederlander was het moment dat hij vroeg om een derde pitstop te maken, met het oog op het aanscherpen van de snelste rondetijd, zodat de monteurs van Red Bull nog even een extra ‘pitstoptraining’ konden doen.

Lachen

,,Ik wist ook wel dat we dat dit keer niet gingen doen, maar ik vond het leuk om ze een beetje nerveus te maken”, glimlachte Verstappen. ,,We kennen elkaar door en door en hebben een goede relatie. Dat is ook belangrijk. Door de jaren heen leer je elkaar beter kennen. Als GP om wat voor reden dan ook ooit weg zou gaan, zou dat allesbehalve ideaal zijn.”

Red Bulls topadviseur Helmut Marko kon ook wel lachen om de momenten tussen Verstappen en Lambiase. ,,Voor journalisten en het publiek is dat hartstikke leuk”, stelde de Oostenrijker. ,,De zaken waar ze over praten hebben altijd een serieuze ondertoon. Max denkt vooruit en kan een race lezen als geen ander, dus zo’n snelste raceronde zit altijd in zijn achterhoofd.”