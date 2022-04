Jill Roord baalt stiekem na 12-0 zege: ’Dat wist ik niet, helaas’

„We wilden een mooie wedstrijd neerzetten voor de fans en bij vlagen hebben we goed gespeeld, volgens mij”, reageerde Vivianne Miedema koeltjes. De topscorer aller tijden was in de Euroborg de maker van de helft van het dozijn Oranje-doelpunten.

Na een mindere periode in het Nederland-shirt liet Miedema tegen de nummer 124 van de wereld weer haar ouderwetse vorm zien. „De afgelopen periode heb ik veel gespeeld en bij Arsenal stond ik op een andere positie, op tien. Bij Oranje lukte het mede door blessures van anderen misschien niet helemaal, maar ik voel me goed en dat hebben we vanavond wel kunnen zien, denk ik.”

Miedema vormde in Groningen als vanouds een dodelijk duo met nummer tien Roord, die goed was voor een hattrick. In hun jeugdtijd joegen de twee speelsters uit het oosten van het land tegenstanders al de stuipen op het lijf. „We hebben die klik al zo lang en het is gewoon heel fijn als we dicht bij elkaar kunnen voetballen. We maken vanavond negen goals samen. Dat is prima, denk ik.”

Jill Roord

Roord verscheen na afloop met een lach voor de camera van de NOS. „Maar dit zijn ook wel een beetje vervelende wedstrijden”, erkende ze. „Omdat een tegenstander als Cyprus heel laag speelt, maar we hebben veel gescoord en dat is altijd leuk. We moesten even uitvogelen hoe we door de verdediging konden komen, maar als het dan lukt volgen er vanzelf meer doelpunten.”

Roord kreeg in slotfase nog diverse kansen op een vierde doelpunt, maar de Wolfsburg-speelster had het vizier tot haar spijt niet meer helemaal op scherp staan. „Hadden we met 13-0 een record neergezet? Dat wist ik niet, helaas. Er hadden er zeker nog wel een paar bij gekund. Richting het EK zegt deze wedstrijd niet zo veel, want een tegenstandster als dit kom je op dat toernooi niet tegen. Toch moet je er op zo’n avond als deze wel het beste van maken.”

Damaris Egurrola maakte haar eerste speelminuten voor de Leeuwinnen. Ⓒ ANP

Damaris Egurrola

Damaris Egurrola maakte in Groningen haar debuut voor Oranje. „Ik ben heel blij, ik heb er amper worden voor”, sprak de in Amerika geboren Spaanse, die zich vanwege haar Nederlandse moeder deze week voor het eerst bij de Leeuwinnen kon voegen. „Het is geweldig, ook omdat mijn familie aanwezig was. Moest mijn vader huilen toen ik inviel? Haha, dat verrast me niet. Hij huilt heel snel. Hopelijk mag ik het Oranje-shirt nog veel vaker aantrekken, maar ik blijf het stap voor stap bekijken”, weigerde de 22-jarige Egurrola al vooruit te blikken richting het EK in Engeland.

Mark Parsons

Bondscoach Mark Parsons was in zijn nopjes met de dominantie overwinning op Cyprus. „Ik ben heel bij. We hebben een competitieve trainingsweek achter de rug. Veel spelers maakten vandaag aanspraak op speelminuten. De kwaliteit van de eerste elf was heel hoog. Sinds ik hier ben, was het niet eerder zo hoog”, aldus Parsons, die de geblesseerden Lieke Martens en Daniëlle van de Donk nog miste. „We hebben een heel brede selectie, met jonkies en ervaren spelers, die steeds meer naar elkaar toegroeien.”

De Leeuwinnen sluiten de interlandperiode dinsdag in Den Haag af met een oefenduel tegen Zuid-Afrika.