Verstappen wil revanche maar verwacht niets

„Het weekend in Spa was er een met gemengde gevoelens en het zet zeker dingen in perspectief”, zegt de Red Bull-coureur op Verstappen.nl. „Maar ik ben blij dat we twee races na elkaar hebben, zodat we komend weekend meteen weer aan de bak kunnen.”

Vorig jaar werd Verstappen vijfde in Monza en dat is ook meteen zijn beste resultaat op Italiaanse bodem. „Monza is een super snelle baan, wat het leuk maakt om te rijden, maar het zal ook een uitdaging voor ons zijn. Net als Spa, is het voor ons niet het beste circuit op de kalender. Ik vind de hogesnelheidssecties het mooist en om de laatste bocht goed te nemen is niet gemakkelijk. Maar als dat lukt voelt dat erg goed”, aldus Verstappen.

„Monza kent een rijke historie en de fans horen bij de meest gepassioneerde die we het hele jaar tegenkomen.”