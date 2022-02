’Braziliaanse enclave PSG lonkt naar Antony’

Uiteraard komt het vertrek van Roger Schmidt uitgebreid aan bod. De PSV-trainer verlaat Eindhoven na dit seizoen. Driessen is kritisch over wat de Duitser tot dusverre heeft neergezet bij PSV. De vraag is wie hem gaat opvolgen. Verweij komt met de naam van Wim Jonk, die momenteel goed presteert bij FC Volendam.

Driessen vertelt wie andere mogelijke kandidaten zijn. „Het is zeker denkbaar dat Phillip Cocu en Ruud van Nistelrooy het worden, waarbij Van Nistelrooy in eerste instantie in de luwte naar het hoofdtrainerschap kan toegroeien.” Verder heeft Verweij weer het laatste Ajax-nieuws. En hoe groot is de kans dat Antony en Ryan Gravenberch deze zomer vertrekken?

