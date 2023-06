Skjelmose houdt op slotdag Ronde van Zwitserland tijdritwinnaar Ayuso af

Met zijn winnende tijd passeerde de 20-jarige Ayuso, die de tijdrit begon als de nummer 3 uit het klassement, Felix Gall uit Oostenrijk. Skjelmose wist met een sterk tweede deel in de tijdrit over 25,7 kilometer 9 van zijn 18 seconden voorsprong over te houden. Wilco Kelderman werd vierde in het klassement.

Evenepoel had een dag eerder de zevende etappe gewonnen en was ook de favoriet voor de zege in de tijdrit. Bij het eerste meetpunt was de Belgisch kampioen tijdrijden de snelste, maar pakte hij niet voldoende marge om Ayuso te bedreigen. De Spanjaard bleek daarna sneller, maar de Deen Skjelmose, die aanvankelijk veel tijd verloor, herstelde zich en pakte na de zege in de Ronde van Luxemburg vorig jaar zijn tweede overwinning in een etappekoers.

De Ronde van Zwitserland werd opgeschrikt door het overlijden van Gino Mäder afgelopen vrijdag. De Zwitser bezweek aan de verwondingen van een val in de vijfde etappe van donderdag. Vanwege het ongeval gingen meerdere ploegen en renners van andere formaties niet meer van start.

Ayuso was na de zege in gedachten bij Mäder. „Ik wilde de eindzege aan hem opdragen maar doe dat nu met de ritzege. Je hebt niet echt het gevoel dat je de overwinning wil vieren, maar ik denk dat iedereen zijn best voor hem heeft gedaan”, zei de Spanjaard die blij was met de ritzege maar ook het klassement had willen winnen.

Skjelmose zei ook dat er veel emoties bij hem loskwamen na de finish. „Gino is dood en ik denk dat alles bij elkaar me heel emotioneel maakt. Voor mij was het het belangrijkste dat de ouders en familie van Gino wilden dat de koers doorging. Dan is dat wat we moeten doen.”

Reusser is in tijdrit teamgenote Vollering de baas

Verder zoeken naar de sportploeg van het jaar lijkt niet nodig. Het Nederlandse SD Worx is namelijk aan een binnen het wielrennen ongekende reeks bezig. Zondag zorgde de Zwitserse Marlen Reusser voor de twintigste zege op rij met tijdritwinst in de Ronde van Zwitserland.

Demi Vollering en Marlen Reusser staat niet voor het eerst dit seizoen samen op het podium. Ⓒ ANP/HH

Daarmee was ze nipt sneller dan Demi Vollering. De Nederlandse, die eveneens uitkomt voor SD Worx, was in de 25,7 kilometer lange tijdrit van Sankt Gallen naar Abtwil 8 seconden langzamer. De Italiaanse Elisa Longo Borghini werd derde op 16 tellen van Reusser, die de leiding in het algemeen klassement overnam van de Hongaarse Blanka Vas. Vas fietst ook voor SD Worx.

Het was de vierde seizoenszege voor Reusser, die in het voorjaar Gent-Wevelgem won.

In tegenstelling tot de Ronde van Zwitserland voor mannen gaat de vrouweneditie nog twee dagen door. Zowel maandag als dinsdag staat een heuvelachtige etappe op het programma.