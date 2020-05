Virtuele wielerkoers ’ontsierd’ door technische problemen

De virtuele ’challenge’ vond plaats in de vorm van een knock-out, te beginnen met kwartfinales. Jakobsen schakelde eerst de Deense wereldkampioen Mads Pedersen uit, versloeg vervolgens de Duitse sprinter Pascal Ackermann in de halve finales en won in de finale van de Italiaans tijdrijder Filippo Ganna.

De koers begon al meteen wel met een valse start. De Franse topsprinter Nacer Bouhanni moest het in de kwartfinale opnemen tegen Ackermann. Maar dat duel kwam er nooit. Bouhanni raakte namelijk niet ingelogd wegens te weinig stopcontacten. Zijn laptop hield het niet lang genoeg vol, en dus was Bouhanni al uitgeschakeld zonder te trappen.

Materiaalpech

Een finale Nederland-Italië dus. Topsprinter Jakobsen gold als topfavoriet tegen tijdrijder Ganna, die het moet hebben van een lange inspanning. De twee begonnen rustig aan hun finale, met een rondje ’lonken’ naar elkaar. Dat speelde Jakobsen in de kaart en toen de Nederlander aanzette, kon Ganna niet meteen volgen. Even leek de Italiaan nog terug te komen, maar leek hij een klop van de virtuele hamer te krijgen. Jakobsen vervulde zijn favorietenrol met verve en pakt zo de eerste zege in de Challenge of the Stars.

Achteraf bleek dat de inzinking van Ganna te maken had met een breuk van de cassette. Materiaalpech, het is ook in de virtuele wielerwereld een plaag.

Beetje nerveus

„Ik zou nu liever in de Ronde van Italië rijden, maar dit soort wedstrijdformats zijn leuk om te doen en ik moet bekennen dat ik best een beetje nerveus was”, zei de renner van Deceuninck - Quick-Step, die net als zijn collega’s in het peloton door het coronavirus niet kan koersen.

Zondag is er nog een Challenge of the Stars, maar dan voor klimmers. Vincenzo Nibali doet mee, alsook Chris Froome en Jakob Fuglsang.