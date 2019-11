’KNVB te slap tegen racisme-incident’

Vorig weekend werd de wedstrijd van FC Den Bosch tegen Excelsior stilgelegd vanwege racistische spreekkoren van Den Bosch-supporters aan het adres van Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira. De Hond legde de deelnemers aan zijn peiling verschillende stellingen hierover voor. De helft zegt zich te schamen voor het incident. Volgens 82 procent gebeurt dit soort racistische incidenten regelmatig ook op andere plekken in de Nederlandse samenleving. Verder vindt 55 procent dat premier Mark Rutte terecht zei dat racisme en discriminatie vooral door de samenleving zelf moet worden opgelost.

Over de wedstrijd zelf zegt 48 procent dat die definitief had moeten worden gestaakt, 40 procent vindt het goed dat het duel is hervat. In totaal 12 procent weet het niet of heeft er geen mening over. De betrokken supporters moeten volgens 72 procent van de ondervraagden strafrechtelijk worden vervolgd, een stadionverbod van vijf jaar voor hen ziet 62 procent wel zitten en 53 procent vindt dat FC Den Bosch een aantal wedstrijden zonder thuispubliek moet spelen.