Premium Het beste van De Telegraaf

Leerzame lessen voor jonge Oranje-klant Anderlecht-sensatie Bart Verbruggen: ’Jelle ten Rouwelaar eeuwig dankbaar’

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

Bart Verbruggen. Ⓒ ANP/HH

BRUSSEL - Waar AZ de Australiër Mathew Ryan onder de lat heeft staan, zweert Anderlecht al enige tijd bij een 20-jarige keeper uit Breda. Bart Verbruggen is de naam. De kersverse Oranje-klant is op het Astridpark, waar paars-wit en AZ het vanavond in het eerste duel uit de kwartfinale van de Conference League tegen elkaar opnemen, uitgegroeid tot een regelrechte sensatie.