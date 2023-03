Wijnaldum scoort in blessuretijd voor verliezend AS Roma, zege Juventus

Roma huurt Wijnaldum dit seizoen van Paris Saint-Germain en heeft een optie tot koop op de oud-speler van Feyenoord en PSV. Tegen Sassuolo deed Wijnaldum, die deel uitmaakt van de voorlopige selectie van het Nederlands elftal, de gehele wedstrijd mee. Rechtsback Rick Karsdorp viel na rust in.

AS Roma staat, met nog twaalf speelronden te gaan, op de vijfde plaats in de Serie A.

Tekst gaat verder onder de video

Juventus langs Sampdoria

Juventus won van Sampdoria. Het doelpuntrijke duel in Turijn eindigde in 4-2.

Via de Braziliaan Gleison Bremer en de Fransman Adrien Rabiot nam Juventus een riante voorsprong. Nog voor rust kwam Sampdoria echter langszij, dankzij de Italiaan Tommaso Augello en de Serviër Filip Djuricic.

Rabiot was in de 64e minuut voor de tweede keer trefzeker voor Juventus, dat daarna via de Serviër Dusan Vlahovic nog een strafschop miste. In blessuretijd zorgde de Argentijnse invaller Matìas Soulé alsnog voor de 4-2. De Nederlandse verdediger Bram Nuytinck had een basisplaats bij Sampdoria.

Juventus steeg dankzij de winst naar de zevende plaats.