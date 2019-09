PSV mist Gutiérrez tegen koploper Vitesse

„De selectie staat er goed voor. Eén tegenvaller: ’Guti’ heeft zijn middenhandsbeentje gebroken. Hij kan niet spelen morgen”, zei Van Bommel een dag voor de thuiswedstrijd tegen de koploper. Volgens Van Bommel „gaat het de goede kant op” met Gastón Pereiro en Steven Bergwijn.

Van Bommel nam onlangs afscheid van Hirving Lozano en eerder al van Luuk de Jong. Toch denkt hij dat PSV er niet op achteruit is gegaan. „Onze selectie is beter dan vorig jaar”, aldus Van Bommel. „Ik ben geen trainer die graag wisselt, maar het zal dit jaar ongetwijfeld vaker voor gaan komen. Het niveau van de spelers ligt erg dicht bij elkaar.”

Volgens Van Bommel heeft PSV een productieve interlandperiode achter de rug. „Met de jongens die hier zijn gebleven, hebben we een goede wedstrijd gespeeld (tegen FC Köln) en we hebben een aantal daagjes vrij gehad”, aldus Van Bommel, die Donyell Malen belangrijk zag zijn voor Oranje. „Ik ben supertrots op hem. Ik heb Donyell direct een appje gestuurd. Het duurde even voordat ik iets terugkreeg want zijn telefoon stond ’in de fik’, zo zei hij.”

Vitesse is nog zonder nederlaag, maar als het aan Van Bommel ligt niet lang meer. „Ik vind het een goede ploeg. Het team heeft zich heel goed versterkt. Ze zijn lastig te bespelen en ze hebben met Matavz en Linssen twee heel goede spitsen. Maar wij spelen thuis en moeten winnen.”