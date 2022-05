Silvio Berlusconi terug in de Serie A

Monza won donderdag in eigen huis het heenduel met 2-1. Na een spannende return, die Monza zondag in het stadion van Pisa onder het toeziend oog van Berlusconi won na verlengingen met 3-4 (3-2 na 90 minuten), promoveert het team voor het eerst naar de Serie A.

Promotie naar de Serie A was het doel dat de 85-jarige oud-premier zich had gesteld sinds hij de club kocht een jaar na de verkoop van AC Milan. Van Milan had hij in zijn meer dan 30 jaar aan het hoofd van de club (1986-2017) een gigant van het Europese voetbal gemaakt. Berlusconi zou sinds de overname in totaal 71 miljoen euro in de club gestoken hebben, met succes dus.