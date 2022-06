Dumoulin krijgt kans op laatste kunstje: ’Hij weet precies wat erbij komt kijken’

Premium Tennis

Grootmoedige gravelkoning Nadal heeft geluk op zijn verjaardag

Hij speelt geweldig in de afgelopen dagen, maar Rafael Nadal heeft ook over geluk niet te klagen tijdens deze editie van Roland Garros. Nadat hij een niet geheel scherpe Novak Djokovic in de kwartfinale had verslagen, leek Alexander Zverev vrijdag in staat de jarige gravelkoning (36) te verslaan. Ma...