PSV aast op Lozano voor het geval Bakayoko gaat

PSV zou nu 10 miljoen euro plus bonussen willen betalen voor Lozano melden Italiaanse media. Lozano ligt nog één jaar vast in Napels, maar speelt geen belangrijke rol meer in de plannen van trainer Rudi Garcia. De serieuze interesse van PSV in Lozano geeft aan, dat er een reële kans is dat Johan Bakayoko nog verkocht gaat worden voor 1 september middernacht.

Meerdere clubs, waaronder saillant genoeg ook Napoli, hebben interesse getoond in de jonge Rode Duivel. Premier League-club Burnley heeft inmiddels al 20 miljoen euro plus 5 miljoen euro bonussen geboden, maar PSV zal minimaal 30 miljoen euro willen ontvangen. Lozano maakte in zijn eerdere periode in Eindhoven 40 goals in 79 duels. De aanvaller werd één keer kampioen met de Brabanders en vierde afgelopen seizoen de Italiaanse titel met Napoli.