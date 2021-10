Premium Het beste van De Telegraaf

Bel Hassani een van de aanjagers bij B-team RKC, dat Willem II uitschakelt in KNVB-beker 'Iedereen gaat weer de oude Iliass zien'

Door Jeroen Kapteijns

Iliass Bel Hassani viert zijn goal. Ⓒ ProShots

WAALWIJK - RKC Waalwijk-trainer Joseph Oosting had zijn elftal op maar liefst tien plekken gewijzigd voor de bekerderby tegen Willem II. Er zijn in het verleden al heel wat trainers de mist ingegaan met een dergelijke wisseltruc in het bekertoernooi, maar in dit geval pakte het heel goed uit. De vlijmscherpe reserves waren het favoriete Willem II de baas (3-0) en bereikten de tweede ronde in de KNVB-beker.