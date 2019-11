Van Bommel: ’Ook wij van het veld bij racisme’

Meteen na de aftrap doen de spelers van alle clubs zestig seconden niets. Op alle borden in het stadion verschijnt dan het bericht: „Racisme? Dan voetballen we niet.”

„Daar ben ik het volledig mee eens, dat we van het veld stappen. We maken de wedstrijd dan niet meer af, in ieder geval niet dezelfde dag”, zei Van Bommel op de vraag wat hij doet als PSV er mee te maken krijgt. „Ik heb met Kevin-Prince Boateng gespeeld, hij was een voorvechter toen ik in Italië met hem speelde. Het kan gewoon niet. We moeten een statement maken, tot hier en niet verder.”